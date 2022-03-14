CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ’cü Erkan Karaaslan’ın yolsuzluğunu engelleyen müdür Ümmü Gülsüm Uslu’ya mobbing





MESAİSİNİ BANKTA TAMAMLADI

Bu sürede yıllık izne çıkması da engellenen Uslu'ya yıldırma politikası uygulandı. Yaşadığı baskılar nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Uslu, bu dönemde kızıyla ve eşiyle de ilgilenemedi. 8 Kasım 2017'ye kadar kendisine hiçbir görev verilmeyen Uslu, mesaisini banlarda oturarak tamamladı. Uslu, defalarca başka kurumlara geçmek istemesine rağmen dilekçeleri reddedildi. Uslu'nun işe gelip gelmediğin tespit etmek için özel olarak bir personel bile görevlendirildi. Talihsiz kadının işyerinde olup olmadığını belirlemek için kamera önüne geçip görüntü vermesi bile istendi.



10 YÖNETİCİNİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Uslu'nun şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık dönemin ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. 10 belediye yöneticisinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. Davanın önümüzdeki günlerde görüleceği öğrenildi.