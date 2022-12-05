CHP’li başkan Özlem Çerçioğlu 2.8 milyonluk işi ihalesiz vermiş! İhbar eden FETÖ’cü Erkan Karaarslan! İçişleri Bakanlığından soruşturma izni

İŞLEMİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİM

Kararaslan ifadesinde, "Özlem Çerçioğlu Türkiye'de belediyesine en hakim kişidir. Onayı ve izni olmadan iğne dahi alınamaz. Alınan herşeyin ödemesi de kendisine sorulur. 2015'te 2.8 milyon lirayı aşan bir ihale ödemesinin belediye başkanının haberi olmadan SAMPAŞ'a yapılması zaten mümkün değildir. Haftada bir gün gidişlerimde bu işlemin doğru olmadığını ve hukuki sonuçları olacağını belirtmiş olmama karşın, sonradan alım ve ödemelerin yapılmış olduğunu öğrendim. Bu rakamın emsal belediyelere göre çok yüksek kaçacağını söyledim. Özlem Çerçioğlu'na alımın problem olacağını ve kendisinin imza atmamış olmasının önemli olduğunu ancak sözleşme ile verilen yüzde 30 oranındaki avansı ödeme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu ve bu kadar büyük bir alımın ve bu kadar büyük ön ödemenin 'haberim yok' denilerek geçiştirilemeyeceğini söyledim. Özlem Çerçioğlu "Bu satın almayı kimseye duyurmayalım o zaman" şeklinde cevap verdi.