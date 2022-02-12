FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP’li belediyeleri akrabalarıyla soymuş

CHP'Lİ BELEDİYERİ BÖYLE SOYMUŞ

Karaarslan'ın belediyeleri nasıl soyduğu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı.