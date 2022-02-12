FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyeleri akrabalarıyla soymuş
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin ardıından FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı. Karaarslan'ın kayınbiraderi Cem Özçay'ı Sarıyer Belediyesi şirketi SARBEL'e, bacanağı Muharrem Şanlı'yı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi AYBEL'e müdür yaptığı ve bu şekilde para trafiğini rahatça yönettiği belirlendi.
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin yankıları sürüyor.
Karaarslan geçtiğimiz Aralık ayında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından baldızı Çiğdem Şanlı ve 4 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı.
CHP'Lİ BELEDİYERİ BÖYLE SOYMUŞ
Karaarslan'ın belediyeleri nasıl soyduğu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı.
BACANAK AYDIN'DA KAYINBİRADER SARIYER'DE
Karaarslan'ın kayınbiraderi Cem Özçay'ı Sarıyer Belediyesi şirketi SARBEL'e, bacanağı Muharrem Şanlı'yı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi AYBEL'e müdür yaptığı ve bu şekilde para trafiğini rahatça yönettiği belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Karaarslan'ın kendi üzerine kayıtlı E-Yöntem şirketine SARBEL A.Ş den 2014-2017 yılları arasında 168 bin lira, Sarıyer Belediyesi'nden ise 1 milyon 600 bin lira transfer yapıldığı raporlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden Karaarslan'ın şirketlerine 2014-2017 yılları arasında toplam 827 bin lira aktarıldığı tespit edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...