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FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP'li belediyeleri akrabalarıyla soymuş

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Giriş Tarihi: 12.02.2022 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022
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FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan CHP’li belediyeleri akrabalarıyla soymuş

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin ardıından FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı. Karaarslan'ın kayınbiraderi Cem ÖzçaySarıyer Belediyesi şirketi SARBEL'e, bacanağı Muharrem Şanlı'yı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi AYBEL'e müdür yaptığı ve bu şekilde para trafiğini rahatça yönettiği belirlendi.

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan üst düzey bürokratlar arasındaki para trafiğinin MASAK raporu ile belgelenmesinin yankıları sürüyor.

Karaarslan geçtiğimiz Aralık ayında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından baldızı Çiğdem Şanlı ve 4 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı.

CHP'Lİ BELEDİYERİ BÖYLE SOYMUŞ
Karaarslan'ın belediyeleri nasıl soyduğu ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Karaarslan'ın CHP'li belediyelere kendi akrabalarını yerleştirerek milyonlarca lirayı kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı.

BACANAK AYDIN'DA KAYINBİRADER SARIYER'DE
Karaarslan'ın kayınbiraderi Cem ÖzçaySarıyer Belediyesi şirketi SARBEL'e, bacanağı Muharrem Şanlı'yı ise Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketi AYBEL'e müdür yaptığı ve bu şekilde para trafiğini rahatça yönettiği belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Karaarslan'ın kendi üzerine kayıtlı E-Yöntem şirketine SARBEL A.Ş den 2014-2017 yılları arasında 168 bin lira, Sarıyer Belediyesi'nden ise 1 milyon 600 bin lira transfer yapıldığı raporlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketlerden Karaarslan'ın şirketlerine 2014-2017 yılları arasında toplam 827 bin lira aktarıldığı tespit edildi.

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