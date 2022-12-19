İzinsiz gösteride HDP'liler tansiyonu yükseltti! Polis Ferhat Encü'nün hakaretini yanına bırakmadı
Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride aralarında eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı. O sırada bir polis Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği, ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Metinde, "Görevlileri tahrik ederek '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan F.E isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.
Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.
Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.
POLİSE HAKARET EDİLDİ
Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat atarken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.
"İZİNSİZ GÖSTERİ YASAKLANMIŞTIR"
Açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı: "Kadıköy Kaymakamlığınca; kamu güvenliği, huzur, asayiş ve esenliğinin olumsuz yönde etkilenebileceği, terör örgütü propagandası ve provokatif eylemler ile suç işlenmesine neden olunabileceği yönündeki bilgiler doğrultusunda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesi uyarınca Kadıköy Meydanında bugün yapılmak istenen izinsiz gösteriyi yasaklama kararı alınmıştır.
"İNCELEME BAŞLATILDI"
Kaymakamlıkça alınan karar, Kadıköy Meydanında toplanan gruba tebliğ edilerek gösterinin sona erdirilmesi istenilmiş, karara riayet etmeyerek izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen şahıslara güvenlik güçlerimizce müdahalede bulunulmuştur. Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır. İzinsiz gösteri yapan 70 kişi hakkında yakalama işlemi yapılmıştır."
KADIKÖY'DE 'YAŞASIN PKK' SLOGANI ATTILAR: KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK MESAJI
Eski HDP milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü polise yönelik kullandığı, '…Partinin itleri, şerefsizler…' ifadelerin ardından polis tarafından tokatlanmıştı. HDP'liler bugün tokatı protesto etmek için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. 'Yaşasın PKK' sloganlarının da atıldığı yürüyüşe HDP'li milletvekilleri de katıldı. Kılıçdaroğlu'ndan destek mesajı gecikmedi.
"YAŞASIN PKK" SLOGANLARI ATTILAR
Provaktörler, Kadıköy sokaklarında "Yaşasın PKK" sloganlarını attı.
MİTHAT SANCAR VE GARO PAYLAN BİNAYA ALINMADI
Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYONA DESTEK
HDP binasına alınmayan Mithat Sancar için destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum.
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