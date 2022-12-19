İzinsiz gösteride HDP’liler tansiyonu yükseltti! Polis Ferhat Encü’nün hakaretini yanına bırakmadı

MİTHAT SANCAR VE GARO PAYLAN BİNAYA ALINMADI

Bir diğer yandan olay esnasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı aktarılırken, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan, HDP binasına alınmadı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PROVOKASYONA DESTEK

HDP binasına alınmayan Mithat Sancar için destek mesajı veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum.