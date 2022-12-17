PKK’nın TSK iftirası şimdiden hazır! Kimyasal silah yalanı

NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak için örgüt ve Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.