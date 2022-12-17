PKK'nın TSK iftirası şimdiden hazır! Kimyasal silah yalanı
Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki başarılı operasyonları neticesinde hareket alanı daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK'nın, Avrupa'da yeni planlamalara gittiği öğrenildi.
PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde yaptıkları gösterilerde polis ile arbede yaşarken bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı.
Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı. Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edecekleri ve Türkiye'nin yurtdışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacakları, ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin de artırılmasının amaçlandığı öğrenildi.
NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatı verilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak için örgüt ve Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK, Irak'ta üretilecek sahte delilleri, Avrupa'dan temsilcilere sunmayı planlıyor.
PKK yöneticileri tarafından Avrupa ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa'dan Türkiye'ye baskı yapılması amaçlanıyor.
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