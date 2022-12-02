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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Jeremy Rifkin eleştirisi! 6'lı masaya gönderme: İş olsun diye zamanı geçiriyorlar

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na Jeremy Rifkin eleştirisi! 6’lı masaya gönderme: İş olsun diye zamanı geçiriyorlar

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dönem Merkel’in danışmanlığını yapan ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i ekonomi danışmanı olarak atamasını eleştirdi. İnce ayrıca 6'lı masa hakkında da konuşurken, "Çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'li Jeremy Rifkin'i ekonomi danışmanı olarak belirlemesini eleştirdi. İnce ayrıca 6'lı masayı da bombaladı.

'CHP ÇİZGİSİNDE DANIŞMAN YOK'

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir." yanıtını verdi.

6'LI MASA İŞ OLSUN DİYE ZAMAN GEÇİRİYOR

6'lı Masa'nın son zamanlarda ilginç şeyler açıklamaya başladığını ve bunları şaşkınlıkla izlediğini belirten İnce, şunları söyledi:

"Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek. Siz o kadar güçlü adamsanız biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam.' diyorsunuz, o kişi sizi neden dinlesin, sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular aday yaptılar, sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı Masa buna talimat verecek 'Haydi cumhurbaşkanı, şöyle yap, böyle yap.' Böyle bir şey olamaz. Peki 6'lı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, 6'lı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? 6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar."

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