Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "kız çocuklarının zorla evlendirilmesi" hakkında önemli açıklaması! Cuma hutbesinde çocuk istismarı irat edildi

"İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞLARIN EN BÜYÜK MAĞDURU ÇOCUKLAR OLUYOR"

Çocuklarla ilgili, vicdanları derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin olduğunu belirten Erbaş, "Ne acıdır ki yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de 'küçük yaşta evlilikler', 'çocuk evlilikleri', 'çocuk gelinler' gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır." dedi.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine değinen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız çocuklarını, aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Bu yanlış tutum ve söylemin İslam'ın evlilik anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin istismar edilmesi, insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Nerede, nasıl, ne zaman olursa olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, çocukların ihmal ve istismarı, akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan, insanlık dışı bir eylemdir. Çocukları mağdur eden, onların geleceklerini karartan hiçbir söz ve davranışın mazereti ve meşruiyeti olamaz. Bir çocuğun hayatını karartmak, insanlığa ve vicdana karşı işlenebilecek en büyük cürümdür. Hem Yüce Allah hem de insanlık önünde hesabı verilemeyecek ağır bir suçtur."