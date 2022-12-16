Son dakika: Seçimler ne zaman yapılacak? AK Partili Özlem Zengin’den flaş açıklama: Birkaç hafta öne gelebilir

"MECLİS'TEN GEÇERSE REFERANDUMA İHTİYAÇ YOK"

(Referandumsuz geçme) Ben Meclis'te kabul edileceğini düşünüyorum. Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin yasaklayalım dediğini görmedim. Bizim amacımız sadece ve sadece sorunu çözmek. 400'ün üzerinde bir reyle geçerse, doğru olan referanduma götürmemektir. Artık itiraz olmayan bir konu olsun. Bu konunun tescilini Meclis yapsın istiyoruz. Referanduma gitmeden çözüleceğini düşünüyorum.

Bir kadını bir haktan yararlanması için başı örtülü ya da açık bir sınırlamaya tabi olamayacağı belirtiliyor. Bir sitede ev kiralayacaksınız size ev veremiyor, havuza gideceksiniz size izin vermiyorlar. Dini inançla ilgili bir kaygı varsa, aynı kaygıyı giyinmemeye yönelik de olması gerekiyor. Amaç kadınların başı açık ya da kapalı hiçbir uygulamaya tabi olmaması.

Evlilik birliğinin bir kadın ve bir erkeğin hukuki sözleşmesi olarak kanun teklifine koyduk.