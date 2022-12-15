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Konya'da Ahmet Mandal'ın 'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarında flaş | Okul müdürlerine...

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Konya’da Ahmet Mandal’ın ’MİT’e alacağız’ diyerek liseli kıza istismarında flaş | Okul müdürlerine...

Konya'da, 35 yaşındaki elektrik ustası Ahmet Mandal'ın cinsel istismarda bulunduğu 17 yaşındaki lise öğrencisi G.A.'nın ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi.

Konya'da, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi.

Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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