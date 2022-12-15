Konya’da Ahmet Mandal’ın ’MİT’e alacağız’ diyerek liseli kıza istismarında flaş | Okul müdürlerine...

Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı.