METROCITY YANGIN SON DAKİKA: Metrocity AVM’de neden yangın çıktı? Söndürüldü mü? Levent’te AVM yangını son durum ne: Yaralı var mı?

Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken herhangi bir yaralının bulunup bulunmadığı da öğrenilmeye çalışılıyor. İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Levent'te çıkan AVM yangınında çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Peki Metrocity AVM'de neden yangın çıktı? Söndürüldü mü? Levent'te AVM yangını son durum ne?