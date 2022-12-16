METROCITY YANGIN SON DAKİKA: Metrocity AVM'de neden yangın çıktı? Söndürüldü mü? Levent'te AVM yangını son durum ne: Yaralı var mı?
Son dakika haberi... Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktığı ihbar edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın haberini alan vatandaşlar son durumu merak ederek, "Metrocity AVM'de neden yangın çıktı?", "Metrocity AVM yangını söndürüldü mü?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Levent'te bulunan Metrocity AVM'de henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken herhangi bir yaralının bulunup bulunmadığı da öğrenilmeye çalışılıyor. İstanbul'un en işlek noktalarından biri olan Levent'te çıkan AVM yangınında çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Peki Metrocity AVM'de neden yangın çıktı? Söndürüldü mü? Levent'te AVM yangını son durum ne?
Levent'te bulunan bir AVM'nin çatısında yangın çıktı.
Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yoğun duman oluşan yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi.
ŞİŞLİ KAYMAKAMI SON DURUMU AÇIKLADI
Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya A Haber canlı yayınına bağlanarak "Şu anda yangının sebebi belli değil. Binanın içerisi güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.
YARALI VAR MI?
İtfaiye Daire Başkanı yaptığı açıklamada "Şu an için yaralı ve can kaybı yok" açıklamasını yaptı.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
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