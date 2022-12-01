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MSB duyurdu! Hudut kartalları hainlere geçit vermiyor: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2022
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MSB duyurdu! Hudut kartalları hainlere geçit vermiyor: Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4’ü FETÖ üyesi 5 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

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