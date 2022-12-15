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Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak?

Son dakika haberleri… Kamuda çalışan işçilerin 2022 yılı son ikramiyeleri 16 Aralık'ta yatacak. Peki kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

İkramiyeler yarın hesapta! Kaç para yatacak? İKRAMİYELER YARIN HESAPTA! KAÇ PARA YATACAK?

Kamuda çalışan işçiler ikramiye dönemi geldi. 1 milyona yakın çalışanın beklediği yılın son ikramiyesi 16 Aralık'ta yatacak. Öte yandan kamu işçinin ikramiye bedelleri belli oldu.

Peki Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak? Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Bunun hukuki aslında tediye. Kamu işçileri yılda 4 tane tediye alıyor. Bu da 13'er günlük oluyor ve toplamda 52 günlük ikramiye alıyorlar. Bu ikramiye bedelleri işçilerin maaşlarına göre hesaplanıyor. Şimdi yılın son tediyesini alacaklar. Bugün bakıldığı zaman en düşük maaşla brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Bu şekilde çalışan vatandaşımızın toplanda net tediyesi 2 bin 4 TL olacak. Bunu 4 ile çarparsan yılda 8 bin liranın üzerinde yıllık ikramiye almış olacak. Bu en az olan ikramiye.

Kamu işçisi dediğimiz arkadaşlar taşerondan 4D'li olan işçi kardeşlerimizdir. Burada 800 bin 900 bin kişi bulunuyor. Belediye işçileri de taşerondan geldi ama onlar tediye alamıyor. Onların da böyle bir talebi var. Onların da seslerini duyuracağız.

Bu statüde çalışan vatandaşlarımızın ikramiyeleri yarın hesaplarına yatacak. Burada rakamlar yüzde 15 vergi diliminden hesaplandı. Kamu işçilerine ikramiyeleri hayırlı olsun. Kamu işçileri yılda 4 defa ikramiye alıyorlar. 52 günlük maaş almış oluyorlar. Bu yatacak tarihler Cumhurbaşkanı kararı ile bekliyorlar.

Belediyelerde çalışan taşerondan belediyeye şirketlerine geçen işçi kardeşlerimiz de aynı şartlarda geçtikleri için tediye almak istiyorlar. Onların bu konuda hakları var. Orada da çalışan 300 -400 bin kadar çalışan bir vatandaşımız var. Onlar hep toplu sözleşme hakkı istiyorlar hem de bir iş güvencesi istiyorlar."

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE

MAAŞA GÖRE KİM, NE ALACAK?

Brüt maaş Brüt (13 gün) Net (13 gün)

6.471 2.804,10 2.004,68

6.500 2.816,66 2.013,66

7.000 3.033,33 2.168,56

7.250 3.141,67 2.246,01

7.500 3.250,00 2.323,45

7.750 3.358,29 2.400,91

8.000 3.466,71 2.478,35

8.250 3.575,00 2.555,80

8.500 3.683,29 2.633,25

9.000 3.900,00 2.788,15

9.250 4.008,29 2.865,60

9.500 4.116,71 2.943,05

9.750 4.225,00 3.020,49

10.000 4.333,29 3.097,94

* Yüzde 15 vergi diliminden hesaplanmıştır.

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