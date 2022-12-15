Peki Kamu işçisine ikramiye oranı ne olacak? Maaşa göre kim ne alacak? Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:

"Bunun hukuki aslında tediye. Kamu işçileri yılda 4 tane tediye alıyor. Bu da 13'er günlük oluyor ve toplamda 52 günlük ikramiye alıyorlar. Bu ikramiye bedelleri işçilerin maaşlarına göre hesaplanıyor. Şimdi yılın son tediyesini alacaklar. Bugün bakıldığı zaman en düşük maaşla brüt asgari ücret 6 bin 471 lira. Bu şekilde çalışan vatandaşımızın toplanda net tediyesi 2 bin 4 TL olacak. Bunu 4 ile çarparsan yılda 8 bin liranın üzerinde yıllık ikramiye almış olacak. Bu en az olan ikramiye.