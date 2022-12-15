'Demir Yumruk' soruşturmasında son dakika gelişmesi! Melih Karabacak grubuna dava açıldı
Demir çelik sektöründe usulsüz işlemlerle kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yürütülen "Demir Yumruk" operasyonu kapsamında örgüt kurucusu olduğu iddia edilen Melih Karabacak'ın da aralarında bulunduğu 136 kişi hakkında dava açıldı. 'Demir Yumruk Operasyonu'nun nedir? Ne zaman düğmeye basıldı? Operasyonda bu güne kadar kaç kişi tutuklandı? Kaç kişi serbest bırakıldı? Detaylar haberimizde…
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede soruşturmanın sanıkların sahte faturayla devleti zarara uğrattığına yönelik ihbar üzerine başlatıldığı aktarıldı.
Suç örgütünün Karabacak tarafından kurulduğu, sanıklar Fatih Öztürk, Eşref Şahin, Zübeyr Yiğit ile Murat Yeşilbaş'ın ise örgütte yönetici konumunda oldukları belirtilen iddianamede, 111 kişinin ise "suç örgütü üyesi" olarak faaliyet gösterdikleri ifade edildi.
Sanıkların, Karabacak'ın koordinesinde mali tablolarında açık bulunan firmalara ulaşarak mal, hizmet satışı ve ticari faaliyet olmaksızın komisyon karşılığında sahte fatura düzenledikleri aktarılan iddianamede, sanık Fatih Öztürk adına kurulan ve arka planda yönetilen paravan şirketlerin ise fesih, terk ve kapatma işlemleri yapılarak pasif hale getirildiği anlatıldı.
(Fotoğrafta: Hakan ve Melih Karabacak kardeşler)
Daha sonrasında başka şahıslar adına paravan şirketler kurularak örgütün amacına yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü aktarılan iddianamede, Karabacak'ın ön plana çıkmadan usulsüz işlemleri yardımcısı sanık Öztürk üzerinden yürüttüğü, örgüt yöneticisi Murat Yeşilbaş'ın da çeklerin karşılığı miktarın bankalardan çekilmesi için örgüt üyesi kuryelere talimat verdiği bildirildi.
Sanıkların, demir çelik sektöründe ticari bir alım olmamasına rağmen komisyon karşılığında hazırladıkları sahte faturalarla suç geliri elde ettikleri anlatılan iddianamede, bu usulsüzlüğün ortaya çıkmaması için çek keşide edildiği anlatıldı.
Örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda keşideciden teslim alınan çeklerin ciro edildikten sonra kuryeler aracılığıyla bankalardan tahsil edildiği belirtilen iddianamede, bu yolla sahte fatura satan şirketin KDV iadesinden kaynaklı haksız menfaat temin ettiği vurgulandı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE 43 YILA KADAR HAPİS
Bu kapsamda, "örgüt kurucusu" olmakla suçlanan Melih Karabacak, Fatih Öztürk, Eşref Şahin, Murat Yeşilbaş ve Zübeyr Yiğit'in "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10'ar yıldan 35'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Sanıklar Alper Işık, Melih Çukurbaş, Ali Can Cengizoğlu, Cihangir Çakmak, Kaan Karabacak, Muharrem Yalçın, Mehmet Akif Çetin, Yusuf Dağ, Reşat Somtaş, Ramazan Akdemir, Sefa Çakmak, Serkan Akçin, Serdar Güler, Burcu Avcı, Beşir Sarpkaya, Mustafa Sarpkaya, Harun Zorkun, Cenk Erkoç, Özgür Çeçen, Hüseyin Çoban, Hazar Umut Perioğlu, Bülent Çırak, Hanifi Güngördü, Ömer Yıldırım, Zafer Şengül, Murat Can, Mehmet Akif Yıldırım, Erkan Yesiroğlu, Berkan Ongün, İbrahim Düzgün, İbrahim Çıplak, Muammer Akgün, Muhammet Çatal, Ali Sarıoğlu, Recep Ocak, Özgür Döğer, Onur Emrah Sayılgan, Murat Demir, Yunus Pinik, Hakan Karabacak, Şengül Ösüm, Mustafa Özbey, Yasemin Ezel Yeşilbaş, Muhsin Karakaş, Mehmet Aytaç Yellice, Mehmet Koyuncu, Ramazan Arslan, Mehmet Tugay Tanın, Bülent Koyuncu, Ercan Bolat, Çağlar Arslan, Hüseyin Işık, Uğur Yiğiter, Ayhan Özbey, Sibel Öğüt, Özden Koç, Adem Şentürk, Esin Oygur, Haşim Burak Solak, Mikdat Öz, Kadir Kaskansoy ve Şerafettin Koç hakkında "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla, "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10'ar yıldan 35'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Sanıklar Ahmet Demir, Ahmet Koçak, Nevzat Irmak, Ersin İlhan, Yusuf Gündoğmuş, Ali Ayparkarabacak, Şenol Karga, Hakkı Türkoğlu, Eren Can Beştepe, Haldun Yazgan, Atilla Uğur Yıldız, Oğuzhan Kara, Muzaffer Topaklı, Rıdvan Vargün, Nurettin Bingöl, Volkan Türkmen, Gurub Ufuk Yılmazer, Samet Perker, İdris Oygur ve Ali Can Parmaksız'ın "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapsi istendi.
Sanıklar Ekrem Çınar, Ali Ekincan, Ahmet Nayansak, Adem Çetin, Rıfat Ongün, Sultan Selcan Arın, Hülya Nur İnalpolat, Figen Olcay, Resul Olcay, Yüksel Taves, Erdinç Aydın, Murat Mutlu, Burak Çatal, Adem Çevik, Oğuz Çakır, Hakan Kibarkaya, Okan Kürşad Sarpkaya, Mehmet Çıklar, Serhat Sarıoğlu, Sezer Erşan, Bülent Ongün, Tolga Ünal, Galip Yurter, Fahri Aslan, Tugay Buluntu, Turgay Ongün, Serdar Bozyel, Ümit Günışıldar, Yusuf Temur, Ayhan Ünlü, Özgün Onur Pülten, Remziye İpek, Ahmet Uğurlu, Barış Kaya, Şemsettin Bingöl, Tolga Somtaş, Mehmet Çevirgen, Gökhan Tolungüç, Ali Osman Şen, Batuhan Alaçamlı, Osman Öcal, Hakim Durmaz, Tutku Akdoğan, Ali Fuat Gök, Arzu Tellioğlu, Murat Acar, Çiğdem Şahin, Cumali Fırat İzgi ve Gürhan Sayıl için de "suç örgütüne üye olmak"tan 2'er yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
'DEMİR YUMRUK OPERASYONU'NUN GEÇMİŞİ
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Suç örgütü kurucusu oldukları iddia edilen Hüseyin Eryılmaz ile Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında ilk dava, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine 16 Ağustos'ta açılmıştı.
"Örgüt kurucusu" olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 sanık hakkındaki ikinci dava ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine açılmıştı.
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