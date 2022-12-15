’Demir Yumruk’ soruşturmasında son dakika gelişmesi! Melih Karabacak grubuna dava açıldı

Sanıklar Ahmet Demir, Ahmet Koçak, Nevzat Irmak, Ersin İlhan, Yusuf Gündoğmuş, Ali Ayparkarabacak, Şenol Karga, Hakkı Türkoğlu, Eren Can Beştepe, Haldun Yazgan, Atilla Uğur Yıldız, Oğuzhan Kara, Muzaffer Topaklı, Rıdvan Vargün, Nurettin Bingöl, Volkan Türkmen, Gurub Ufuk Yılmazer, Samet Perker, İdris Oygur ve Ali Can Parmaksız'ın "suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 10 yıldan 35'er yıla kadar hapsi istendi.

Sanıklar Ekrem Çınar, Ali Ekincan, Ahmet Nayansak, Adem Çetin, Rıfat Ongün, Sultan Selcan Arın, Hülya Nur İnalpolat, Figen Olcay, Resul Olcay, Yüksel Taves, Erdinç Aydın, Murat Mutlu, Burak Çatal, Adem Çevik, Oğuz Çakır, Hakan Kibarkaya, Okan Kürşad Sarpkaya, Mehmet Çıklar, Serhat Sarıoğlu, Sezer Erşan, Bülent Ongün, Tolga Ünal, Galip Yurter, Fahri Aslan, Tugay Buluntu, Turgay Ongün, Serdar Bozyel, Ümit Günışıldar, Yusuf Temur, Ayhan Ünlü, Özgün Onur Pülten, Remziye İpek, Ahmet Uğurlu, Barış Kaya, Şemsettin Bingöl, Tolga Somtaş, Mehmet Çevirgen, Gökhan Tolungüç, Ali Osman Şen, Batuhan Alaçamlı, Osman Öcal, Hakim Durmaz, Tutku Akdoğan, Ali Fuat Gök, Arzu Tellioğlu, Murat Acar, Çiğdem Şahin, Cumali Fırat İzgi ve Gürhan Sayıl için de "suç örgütüne üye olmak"tan 2'er yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'DEMİR YUMRUK OPERASYONU'NUN GEÇMİŞİ

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen "Demir Yumruk" operasyonunda 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Suç örgütü kurucusu oldukları iddia edilen Hüseyin Eryılmaz ile Erol Evcil'in de aralarında olduğu 29 şüpheli tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk dava, Erol Evcil'in de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine 16 Ağustos'ta açılmıştı.

"Örgüt kurucusu" olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz ile "örgüt yöneticisi" oldukları iddia edilen Hulusi Belgü, Mustafa Kırsaç, Muzaffer İzgi ve Soner Eryılmaz'ın da aralarında bulunduğu 46 sanık hakkındaki ikinci dava ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine açılmıştı.