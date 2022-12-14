İşte en güncel seçim anketi sonuçları! CHP ve İYİ Parti düşüşte! Millet İttifakı'na HDP desteği...
Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine yönelik aday krizi sürerken seçime yönelik son anketler de açıklandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını paylaşırken CHP ve İYİ Parti'nin güncel oy oranlarını duyurdu. İşte en güncel seçim anketinin sonuçları...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi giderek büyürken, aday olacak ismin kim olacağı da kamuoyu ve vatandaşlar tarafından da merakla bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışını yapsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.
SON ANKET ÇALIŞMALARI SONUÇLANDI
Bu gelişmeler yaşanırken 2023 seçimlerine yönelik son anket çalışması da sonuçlandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını yorumladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık motivasyonu çok yüksek ve masayı yıkma pahasına adaylığını geri çekmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oy kaybettirdiği bir gerçek.
CHP VE İYİ PARTİ OYLARI...
İYİ Parti uzun süredir oy kullanmıyordu ama şu an yüzde 11'lere düştü. CHP'de 27 oranlarına çıkmıştı ama şu an 22 bandında. Topladığınızda yüzde 33 civarında duruyor.
GELECEK SAADET VE DEVA...
Gelecek Partisi'nin oyu yüzde 0,5 bile değil. Saadet Partisi'nin oyu ise 0,5 civarında. Ali Babacan ise bir dönem yüzde 3 oy alabilirken şu an yüzde 1 civarında.
HDP DESTEĞİNE RAĞMEN İŞLERİ ZOR
Hepsini toplayıp HDP'yi de üstüne koysanız bile Millet İttifakı'nın işi zor görünüyor. 6'lı parti içinde tüm partiler oy kaybediyor.
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