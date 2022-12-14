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İşte en güncel seçim anketi sonuçları! CHP ve İYİ Parti...

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Giriş: 14.12.2022 23:15
Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine yönelik aday krizi sürerken seçime yönelik son anketler de açıklandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını paylaşırken CHP ve İYİ Parti'nin güncel oy oranlarını duyurdu. İşte en güncel seçim anketinin sonuçları...
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