14 Aralık 2022, Çarşamba
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İşte en güncel seçim anketi sonuçları! CHP ve İYİ Parti...
Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine yönelik aday krizi sürerken seçime yönelik son anketler de açıklandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını paylaşırken CHP ve İYİ Parti'nin güncel oy oranlarını duyurdu. İşte en güncel seçim anketinin sonuçları...