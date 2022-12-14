İşte en güncel seçim anketi sonuçları! CHP ve İYİ Parti...

Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerine yönelik aday krizi sürerken seçime yönelik son anketler de açıklandı. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anketin sonuçlarını paylaşırken CHP ve İYİ Parti'nin güncel oy oranlarını duyurdu. İşte en güncel seçim anketinin sonuçları...