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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kadro müjdesi: 2 bin personel alınacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kadro müjdesi: 2 bin personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağını açıkladı. Bakan Nebati 2000 kadronun müjdesini veriyoruz dedi.

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