Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den net enflasyon mesajı: Her ay düşüş göreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin net açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Nebati elektrik ve doğal gaz faturalarında uygulanan sübvansiyona ilişkin de örnekler vererek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunuyor.
İSTİHDAMI ARTTIRMAK HAYATİ ÖNEMDEDİR
İstihdamı artırmak bizler için hayati önemdedir. Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.
ÜLKEMİZ GÜÇLÜ PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ
Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor.
Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür.
ENFLASYONUN NEDENİ NE?
Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık.
"HER AY DÜŞÜŞLER OLACAK"
Yıllık enflasyon, Kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk Lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir.
VATANDAŞLARIMIZIN LEHİNE VAZGEÇTİK
Ocak-Ekim döneminde KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile Kasım ve Aralık'ta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır. 2022 Yılında 276,8 milyar TL vergi gelirinden vatandaşlarımız lehine vazgeçtik.
DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK SÜBVANSİYONLARI
Doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarına, sosyal desteklere, ücret ve maaş artışlarına, vazgeçtiğimiz vergi gelirlerine rağmen 2022 bütçe açığının GSYH'ye oranı OVP öngörümüzün de altında gerçekleşecektir. 2023 Yılı bütçemiz de önceki bütçelerde olduğu gibi mali disiplin anlayışıyla, vatandaş odaklı hazırlanmıştır.
YARISINI DEVLET ÖDÜYOR
2023 yılı bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu oranı program dönemi sonunda yüzde 1,5'e kadar indirmekte kararlıyız. Mesken aboneleri için elektrikte yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 sübvansiyon sağlıyoruz. Yani vatandaşımız maliyeti 300 lira olan bir elektrik faturasının 150 lirasını, 500 lira olan bir doğalgaz faturasının ise sadece 125 lirasını ödüyor. Kalan maliyeti Hazine üstleniyor.
EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır.
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