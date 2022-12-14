Türkiye'nin havadaki yeni neferi T70! İlk teslimat yapıldı
Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında üretilen ilk T70 Helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığının kullanımına sunuldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil "Yerli sistemlerle donatılmış T70 Genel Maksat Helikopteri'mizin ilk teslimatından dolayı büyük heyecan içindeyiz. Ülkemizin helikopter endüstrisinde çıtayı yükseltecek bu gelişmeyle önümüzdeki dönemde daha büyük projeleri hayata geçirmek için bir adım daha atılmış oldu"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ana, ASELSAN, TEI, Alp Havacılık ve Sikorsky alt yükleniciliğinde üretilen T70 Genel Maksat Helikopteri'nin teslimatları başladı.
Program kapsamında, Sikorsky firmasının S70i Helikopteri'nden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye'de lisans altında üretim modeliyle, farklı kullanıcılara teslim edilecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopterin kullanıcıları olması planlanıyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında yerli aviyonik sistemler, transmisyon, iniş takımı, dinamik parçalar ile nihai montaj ve kalifikasyon testlerini tamamladığı ilk T70 Helikopteri'nin teslimatını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdi.
Programda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini yapıyor. ASELSAN temel aviyonik sistemlerin geliştirilmesi, TEI helikoptere güç veren T700 motorunun üretimi, Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçaların üretim ve montajı sorumluluklarını üstleniyor.
HELİKOPTER ENDÜSTRİSİNDE ÇITAYI YÜKSELTECEK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin "Yerli sistemlerle donatılmış T70 Genel Maksat Helikopteri'mizin ilk teslimatından dolayı büyük heyecan içindeyiz. Ülkemizin helikopter endüstrisinde çıtayı yükseltecek bu gelişmeyle önümüzdeki dönemde daha büyük projeleri hayata geçirmek için bir adım daha atılmış oldu. Teslimatın Jandarma Genel Komutanlığımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Şirketimizin ana yükleniciliğinde geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri'mize katkı sunan tüm paydaş ve alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
Genel Maksat Helikopteri Projesi ile Türkiye'nin askeri ve sivil alanlardaki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Üzerine entegre edilecek farklı faydalı yükler ile helikopterin yangınla mücadele, arama kurtarma, personel taşıma ve askeri görevlerde kullanılması hedefleniyor.
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