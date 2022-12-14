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CHP'li vekil Murat Bakan'ın MERNİS iftirasına cevap! Herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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CHP’li vekil Murat Bakan’ın MERNİS iftirasına cevap! Herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelenek haline getirdiği yalan siyaset partsinin vekilleri tarafından da devam ettiriliyor. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın MERNİS sistemi hakkındaki skandal iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan cevap geldi. Ersoy yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporla ortaya konmuştur. Ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiş dünyanın en güvenli sistemlerinden birisidir" ifadelerine yer verdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, MERNİS sistemi hakkında skandal iftiralarda bulunmuştu. Resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan CHP'li Murat Bakan'ın MERNİS nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan cevap geldi.

İŞTE CHP'Lİ MURAT BAKAN'IN MERNİS İFTİRASI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etkiletleyerek, "Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyorduk. Şimdi tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgilerini biliyor. @suleymansoylu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün elinde olması gereken bu bilgiler çalınmış mıdır? Satılmış mıdır?" ifadelerine yer vermişti.

Bununla da kalmayan CHP'li Bakan, "Bu rezaletin sorumlusu kim? E-devlette olması gereken bilgilere bir internet sitesinde VPN ile bağlantı kurup rastgele bir e-posta ile ulaşabilirsiniz. Sorgulama için ücret istiyor. Kredi kartından para yükleyip bu bilgiler satın alınabiliyor." paylaşımında bulundu.

Eline geçirdiği ekran görüntülerini servis eden Bakan, "Bu bilgiler sadece bu internet sitesinde olsa iyi Telegram'da da ücret karşılığı kimlik, telefon sorgulaması yapan bir çok grup var. Bu çok önemli güvenlik sorunudur. Tüm bilgilerimiz uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde anlamına da gelir." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CEVAP

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın iftiralarına cevap verdi. MERNİS'in gurur duyulacak ve dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu belirtti.

CHP'li Bakan'a cevap veren Ersoy, "MERNİS bütün milletimizin gurur duyabileceği dünyanın en güvenli sistemlerinden biridir. Defalarca açıklama yapmamıza rağmen aynı yalan ve yanlışlarda ısrar eden @CHPMuratBakan'a cevabımızdır." ifadelerine yer verdi.

İşte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un paylaşımı;

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