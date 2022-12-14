CHP’li vekil Murat Bakan’ın MERNİS iftirasına cevap! Herhangi bir zafiyet olmadığı tespit edildi

Eline geçirdiği ekran görüntülerini servis eden Bakan, "Bu bilgiler sadece bu internet sitesinde olsa iyi Telegram'da da ücret karşılığı kimlik, telefon sorgulaması yapan bir çok grup var. Bu çok önemli güvenlik sorunudur. Tüm bilgilerimiz uluslararası istihbarat örgütlerinin elinde anlamına da gelir." ifadelerine yer verdi.