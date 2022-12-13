Son dakika: Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti Türkiye'ye geldi. Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM resmi konutunda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

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