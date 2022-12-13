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Son dakika: Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara'da

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara’da

Son dakika haberleri... Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile basına açıklamalarda bulundu.

Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile basına açıklamalarda bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP AKŞAM YEMEĞİ VERDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna akşam yemeği vermişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti Türkiye'ye geldi. Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM resmi konutunda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi.

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