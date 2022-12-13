CHP’li Belediye Saadet Partisi’nin gençlik yapılanmasına salon vermedi! Ortalığı karıştıran açıklama: Bu zihniyeti kabul etmiyoruz

AGD: "BATI TAKLİTÇİSİ BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYOR VE KINIYORUZ"

AGD'nin Sarıyer şubesinin resmi Twitter hesabından konuyla alakalı olarak bir açıklama yayınlandı, Sarıyer Belediyesi kınandı. AGD Sarıyer sosyal medya hesabından, "Mekke'nin fethi programı için defalarca verdiğimiz salon talebimiz Sarıyer Belediyesi tarafından reddedilmiştir. Vakfımıza çifte standart uygulayan batı taklitçisi bu zihniyeti kabul etmiyor ve şiddetli bir şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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