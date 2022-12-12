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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor | Serdar Berdimuhamedov ve İlham Aliyev'le görüşecek

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan’a gidiyor | Serdar Berdimuhamedov ve İlham Aliyev’le görüşecek

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek. Burada Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Başkan Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, BAŞKAN ERDOĞAN'A EŞLİK EDECEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 14 Aralık tarihinde Avaza'da düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Liderler Zirvesi'nde Başan Erdoğan'da refakat edeceği bildirildi ve "Zirve çerçevesinde tertiplenecek Üçlü Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere 13-14 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkmenistan'ı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, "Zirvede ve Bakanlar toplantısında, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere üç ülke arasındaki mevcut işbirliğinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." açıklamasını yaptı.

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