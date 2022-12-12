İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte bir haftalık dezenformasyon raporu! Olayların gerçeği tek tek açıkladı

AİLE BAKANLIĞI 2 YILDIR NEREDEYDİ?

Bazı siyasiler tarafından dillendirilen ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" başlıklı iddianın gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdur, 4 Aralık 2020'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ilk kabul birimine alınmıştır. 8 Aralık 2020'de de kadın konuk evine yerleştirilmiştir. Henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı tarafından korumaya alınan mağdurun barınma ve eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca mağdurun çocuğu için eğitim imkanları seferber edilmiş, kendisi de mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş ve İngilizce dil eğitimi almıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya da müdahil olmuştur."

Olayı Türkiye'nin gündemine taşıyan gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, katıldıkları bir televizyon programında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilk günden beri mağdurun yanında olduğunu açıkladıklarına yer verilen bültende, "'Devletimiz mağdurla ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor.' ifadelerini kullanan Soykan, Aile Bakanlığını tebrik etmiştir. Aynı programda konuşan Ağırel de 'İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş, barınmasını sağlamış, çocuğa eğitim sağlamış ve mesleki eğitim kurslarına göndermiş...' ifadelerini kullanmıştır." bilgisi aktarıldı.