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Son dakika | Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a iftira! Mahkeme kararını açıkladı! İYİ Parti lideri 55 bin TL tazminat ödedi

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Son dakika | Meral Akşener’den Başkan Erdoğan’a iftira! Mahkeme kararını açıkladı! İYİ Parti lideri 55 bin TL tazminat ödedi

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşlamalarında muhalif partilerin seçmenlerini terörist olarak ihtam ettiğini iddia etti. Başkan Erdoğan'ın avukatları tarafından açılan dava sonuçlandı. İYİ Parti lideri Akşener sözleri nedeniyle, 55 bin TL tazminat ödedi. Başkan Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatın tamamını TÜRGEV'e bağışladı.

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