Yunanistan 15 Temmuz gazisinin terasta tasarladığı İHA projesini çaldı!

Yunanistan bir ülke olarak benim 5 buçuk yılımı verip bu ALPKUŞ'u yapıp ilk insansız hava aracım diyorsa, ALPKUŞ; bizim de kurumlarımız, özel sektör ve birçok alandan destek sağlanması halinde ülkemize yararlı ve daha ileri seviyeye gelecek bir İHA'ya dönüşebilir" diye konuştu.

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