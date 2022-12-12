Türkiye’nin yardımları İdlib’i ayakta tuttu! Milyonlarca insanın dilinde tek bir söz! Başkan Erdoğan ve Türkiye olmasaydı bu coğrafya kan gölüydü

Orda bir köy var

Köylerden geçtik... Türk isimleri... Briket evler... Yüzlerce... Köyde yaşam var... Kalabalık.

Örneğin... Rahmet Köyü.Bu köy... Türk sivil toplum örgütlerinin... Türk hayırseverlerinin eseri.

Yine bir köy... Atasay Köyü.Diğerlerinden büyük bir köy...Yok yok... Her şey düşünülmüş.

Soruyoruz:

- Kim yaptı?

"Yetkililerin" yanıtı:

- İsterseniz hiç yazmayın... Bilinmesini istemiyorlar... Atasay Kuyumculuk.

"Yazacağız" diyoruz.

Ve... Hüseyin Yayman'la... Hataylı dostumuz, yol arkadaşımız Mehmet Ali Kuseyri ile birlikte Atasay Köyü'ne giriyoruz.

Hem biraz dinlenelim... Hem de köyü yakından görelim... Köydekilerle sohbet edelim.

***

Erdoğan... Ve 2 "El Vezir"

Hüseyin Yayman'ın milletvekili olduğunu söyledik ya... Üstelik de "Erdoğan'ın partisinden" olduğunu...

Yayman'a herkes bir şeyler anlatıyor... İstekler... Teşekkürler... Türkiye'ye selam göndermeler.

Türkiye'de en çok tanıdıkları... Selam göndermek istedikleri isimler kimler?

Hüseyin Yayman soruyor... Suriyeliler yanıt veriyorlar.

Önce... "Erdoğan."

Sonra... İdlib'e gelen... Briket evlerle ilgilenen... Halkın arasına giren... "Seyyid El Vezir Süleyman." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Ve bir de... "Seyyid El Vezir Şavuşoğlu." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Suriyeli... "Ç" diyemiyor... "Ş" diyor... "Şavuşoğlu."

***

Yarın... İdlib turuna devam

Ankara'dan yola çıktığımızda hava soğuktu... Kalın giyinmiştik.

Suriye sınırını geçince... İdlib'e doğru ilerleyince... Briket evlerin bulunduğu köylere girince... Ter bastı.

İstanbul-İdlib... Bin kilometrenin üzerinde... Hayli uzak.

Ama... Hemen bitişiğimizde Antakya'ya 90... Cilvegözü sınır kapımıza 40 kilometre.

Popülizm... Ucuz politika... Irkçılık... Demagoji... "Afrin'de, İdlib'de ne işimiz var?" diye sormak... Çok kolay.

Ama... "Buraya" gelince görüyorsunuz... Sınırımızın hemen arkasında çok ama çok işimiz var.

Yarın... Yine İdlib... Köy köy... Çarşı pazar... Dolaşmaya devam.