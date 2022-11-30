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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla 3 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Buna göre yılbaşından bu yana ikna yolu ile güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu sayısı 116'ya yükseldi. (SON DAKİKA HABERİ)

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