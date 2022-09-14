Merdan Yanardağ'dan Osmanlı'ya iğrenç sözler: Sözde şiirin arkasına sığınıp hakaretler savurdu
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti hakkında iğrenç ifadeler kullandı. Osmanlı'dan 'kaltak, uçkuru gevşek' olarak bahseden Yanardağ, "Bir hanedanlığın böylesine cansiparane korunması anlaşılır gibi değil." diye konuştu.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulunmuştu.
Soyer, Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar" diye konuşmuştu.
Soyer'in hadsiz açıklamalarına partisi CHP'nin kurmayları hemen sahip çıkmış, Osmanlı hakkında Soyer'in açıklamalarındaki benzer hakaretler kullanılmıştı.
CHP'NİN FONLADIĞI MERDAN YANARDAĞ'DAN OSMANLIYA İĞRENÇ SÖZLER
Osmanlı Devleti'ne hakaret furyasına CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da dahil oldu.
Kanalda katıldığı canlı yayında, iğrenç ifadeler kullanan Merdan Yanardağ, Osmanlı hakkında 'kaltak, uçkuru gevşek' gibi ifadeler kullandı.
SÖZDE ŞİİRLERE SIĞINIP HADDİNİ AŞTI
Yanardağ skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiparane korunması anlaşılır gibi değil."
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