Merdan Yanardağ’dan Osmanlı’ya iğrenç sözler: Sözde şiirin arkasına sığınıp hakaretler savurdu

SÖZDE ŞİİRLERE SIĞINIP HADDİNİ AŞTI

Yanardağ skandal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"16. yüzyıldaki bir halk şiiri vardır. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, ekmede biçmede yok, yemede ortak Osmanlı. Buradaki kaltak, eğer biçimidir. Bugünkü anlamında değildir. Uçkuru gevşek Osmanlı demek. Halk şiiri bunlar... Milletin iradesine 600 yıl el koymuş bir hanedanlığın böylesine cansiparane korunması anlaşılır gibi değil."