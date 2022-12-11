Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile kritik görüşme
Diplomasi trafiği için Cezayir'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Türk iş insanlarıyla ardında da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kardeş Cezayir'in Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik, ilişkilerimizi geliştirme irademizi vurguladık" dedi.
CEZAYİR'DE TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Cezayir'deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir'le ekonomik bağlarımızın geliştirilmesinde iş insanlarımız en önemli katkıyı sağlıyor. İş insanlarımızın girişimciliği, işçimizin becerisi bizi dünya markası haline getiriyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücrette son durum ne?
- VGM BURS SONUÇ EKRANI! 2022-2023 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
- SAMSUN TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA | TOKİ Samsun kura ne zaman, saat kaçta? İLKADIM, BAFRA, CANİK nihai isim listesi | TOKİ Samsun ilçe kura takvimi
- Beyazıt Öztürk ekranlara geri dönüyor! Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’te yeni proje heyecanı! Meğer eski…
- SMA hastalığı nedir, neden olur? Tedavisi var mı, belirtileri neler? SMA hangi yaşlarda kimlerde görülür?
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- Yalı Çapkını’nın her sahnesi çok konuşulan Halis Ağa’sı Çekin Tekindor’un kardeşi bakın kim çıktı! Meğer o usta oyuncuyla…
- FAS nerede, ARAP ÜLKESİ Mİ? Osmanlı'dan ne zaman ayrıldı? Fas başkenti neresi? Dili, dini ne? Morocco ne demek?
- Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR
- İstanbul vapur seferleri iptal mi? 11 Aralık İstanbul, İzmir İDO-BUDO feribot seferleri var mı? Kadıköy, Moda, Avcılar, Üsküdar...
- Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI
- KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu?