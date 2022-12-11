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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir'de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cezayir’de yoğun mesai! Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile kritik görüşme

Diplomasi trafiği için Cezayir'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Türk iş insanlarıyla ardında da Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kardeş Cezayir'in Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik, ilişkilerimizi geliştirme irademizi vurguladık" dedi.

CEZAYİR'DE TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Cezayir'deki iş insanlarımızla bir araya geldik. Cezayir'le ekonomik bağlarımızın geliştirilmesinde iş insanlarımız en önemli katkıyı sağlıyor. İş insanlarımızın girişimciliği, işçimizin becerisi bizi dünya markası haline getiriyor. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

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