08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Rusya'da Türkiye'ye kritik ziyaret! İstanbul'daki toplantının gündeminde Suriye var | Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

Rusya'da Türkiye'ye kritik ziyaret! İstanbul'daki toplantının gündeminde Suriye var | Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
ABONE OL
Rusya’da Türkiye’ye kritik ziyaret! İstanbul’daki toplantının gündeminde Suriye var | Abdullah Ağar A Haber’de yorumladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye temsilcisi olarak yetkilendirdiği Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye'ye geliyor. Türk ve Rus heyetlerin gerçekleştireceği görüşmede masadaki konular değerlendirildi. A Haber'de açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Rusya, Esad rejimi ve Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini de istiyor. İnisiyatifi kaptırmamak hepsinden önemli. Bu açılardan bakıldığında önemli bir dönemin içindeyiz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul'a geliyor.

Görüşmede Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Lavrentyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında görüşme ayarlayabilmek için çalıştıklarını ifade etmişti.

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken Moskova'dan dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor.

TOPLANTIDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Abdullah Ağar'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu o kudretli hava akınları terör örgütü PKK/YPG üzerinde büyük bir etki ortaya koydu. Özellikle terör örgütünün Esad rejimine ve Türkiye'ye kullanmaya çalıştığı altyapı büyük şekilde tahrip oldu. ABD'nin himayesindeki bir görüntüyle birlikte bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi Türkiye'nin her etkisinde olduğu gibi bir takım değişiklikler kendisini gösterdi. Teröristler 'Suriye rejiminin askeri parçayız' gibi söylemlere yöneldi.

Türkiye ile Esad rejimi arasında bir ortak etki olabilir mi? Bu etki demografik yapının düzelmesi yol olur mu? Biz bunun arayışı içindeyiz. Biz Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz olmamakla birlikte bir terör örgütünün Suriye'de bir siyasi inisiyatif geliştirmesine kabul edecek değiliz. Bu dönemde bunun görüşüldüğü yerler; Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap. Burası üzerinden ortak bir çözüm gösterebilir mi? Herkesin merak ettiği soru da bu zaten.

Esad rejiminin rengi PKK/YPG konusunda çok belli değil. 'Siyasi yapıyla ilgili bizi tehdit ediyorlar ama bize kurşun sıkmadılar' yönünde bir takım açıklamaları var. Rusya, Ukrayna savaşıyla birlikte Suriye'deki inisiyatifini kaybetti. Hakimiyet anlamında alanları İran'a kaptırıyordu. İşte bu noktada Rusya tekrar inisiyatifini kazanmak istiyor. Rusya, Esad rejimi ve Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini de istiyor. İnisiyatifi kaptırmamak hepsinden önemli. Bu açılardan bakıldığında önemli bir dönemin içindeyiz.

Rusya İdlib konusunda hassas. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap konuşulmaya başlandığı zaman işin için İdlib giriyor, Şii milisler giriyor. Bunun yanında bir de İran işin içine giriyor. Bununla ilgili bir müzakere sürecinin içerisindeyiz. Biz burada demografik ve topografik bir adalet arıyoruz. Türkiye varlığını tedhit edecek terör yapısını ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye terör örgütü PKK/YPG'yi ne silahlı ne siyasi olarak bölgede istemiyor.

ABD'NİN F-16 KARARI

ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini değersizleştirmek ve sonrasında bir müzakere masası kurmak gibi temel bir eğilimi var. Bunu da hep görmemiz gerekiyor. Türkiye mücadele ettiği takdirde ABD'nin menfaatlerine de olan bu kazınımı bir şekilde elde edecek. Elde edemezse zaten sadece Türkiye kaybetmeyecek. Asıl ABD kaybedecektir. Bu sadece bir silah platformunun tedariki değil ABD ile Türkiye arasında jeopolitik bağın devamlılığın ile ilgili ve ABD'yi de çok kurcalayan bir konu. Onlar açısından bir sağduyu gerekiyor. Bu silahı bize satmamanın bedellerini bize göstermiyorlar ama kendi aralarında konuşuyorlar. Bu açıdan bakıldığında son derece önemli bir eşik. Bir damar daha mı kopacak? Bu açıdan daha önemli."

İşte Türkiye’nin 2 ana hedefi! İŞTE TÜRKİYE'NİN 2 ANA HEDEFİ!
Nükleer savaş tehdidi kapıda! NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ KAPIDA!
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Avrupa kendi ayağına sıkıyor! AVRUPA KENDİ AYAĞINA SIKIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA