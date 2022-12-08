Rusya'da Türkiye'ye kritik ziyaret! İstanbul'daki toplantının gündeminde Suriye var | Abdullah Ağar A Haber'de yorumladı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Suriye temsilcisi olarak yetkilendirdiği Aleksandr Lavrentyev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye'ye geliyor. Türk ve Rus heyetlerin gerçekleştireceği görüşmede masadaki konular değerlendirildi. A Haber'de açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Rusya, Esad rejimi ve Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini de istiyor. İnisiyatifi kaptırmamak hepsinden önemli. Bu açılardan bakıldığında önemli bir dönemin içindeyiz." dedi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul'a geliyor.
Görüşmede Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Lavrentyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında görüşme ayarlayabilmek için çalıştıklarını ifade etmişti.
Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken Moskova'dan dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşecek.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor.
TOPLANTIDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
Abdullah Ağar'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu o kudretli hava akınları terör örgütü PKK/YPG üzerinde büyük bir etki ortaya koydu. Özellikle terör örgütünün Esad rejimine ve Türkiye'ye kullanmaya çalıştığı altyapı büyük şekilde tahrip oldu. ABD'nin himayesindeki bir görüntüyle birlikte bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi Türkiye'nin her etkisinde olduğu gibi bir takım değişiklikler kendisini gösterdi. Teröristler 'Suriye rejiminin askeri parçayız' gibi söylemlere yöneldi.
Türkiye ile Esad rejimi arasında bir ortak etki olabilir mi? Bu etki demografik yapının düzelmesi yol olur mu? Biz bunun arayışı içindeyiz. Biz Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz olmamakla birlikte bir terör örgütünün Suriye'de bir siyasi inisiyatif geliştirmesine kabul edecek değiliz. Bu dönemde bunun görüşüldüğü yerler; Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap. Burası üzerinden ortak bir çözüm gösterebilir mi? Herkesin merak ettiği soru da bu zaten.
Esad rejiminin rengi PKK/YPG konusunda çok belli değil. 'Siyasi yapıyla ilgili bizi tehdit ediyorlar ama bize kurşun sıkmadılar' yönünde bir takım açıklamaları var. Rusya, Ukrayna savaşıyla birlikte Suriye'deki inisiyatifini kaybetti. Hakimiyet anlamında alanları İran'a kaptırıyordu. İşte bu noktada Rusya tekrar inisiyatifini kazanmak istiyor. Rusya, Esad rejimi ve Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini de istiyor. İnisiyatifi kaptırmamak hepsinden önemli. Bu açılardan bakıldığında önemli bir dönemin içindeyiz.
Rusya İdlib konusunda hassas. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap konuşulmaya başlandığı zaman işin için İdlib giriyor, Şii milisler giriyor. Bunun yanında bir de İran işin içine giriyor. Bununla ilgili bir müzakere sürecinin içerisindeyiz. Biz burada demografik ve topografik bir adalet arıyoruz. Türkiye varlığını tedhit edecek terör yapısını ortadan kaldırmak istiyor. Türkiye terör örgütü PKK/YPG'yi ne silahlı ne siyasi olarak bölgede istemiyor.
ABD'NİN F-16 KARARI
ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerini değersizleştirmek ve sonrasında bir müzakere masası kurmak gibi temel bir eğilimi var. Bunu da hep görmemiz gerekiyor. Türkiye mücadele ettiği takdirde ABD'nin menfaatlerine de olan bu kazınımı bir şekilde elde edecek. Elde edemezse zaten sadece Türkiye kaybetmeyecek. Asıl ABD kaybedecektir. Bu sadece bir silah platformunun tedariki değil ABD ile Türkiye arasında jeopolitik bağın devamlılığın ile ilgili ve ABD'yi de çok kurcalayan bir konu. Onlar açısından bir sağduyu gerekiyor. Bu silahı bize satmamanın bedellerini bize göstermiyorlar ama kendi aralarında konuşuyorlar. Bu açıdan bakıldığında son derece önemli bir eşik. Bir damar daha mı kopacak? Bu açıdan daha önemli."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR MSB 1115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları açıklandı mı?
- MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı
- 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...
- AKSARAY TOKİ KURA SONUÇ EKRANI | TOKİ Aksaray NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Merkez, Ortaköy kura sonuçlar
- MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MSB kura çekimi saat kaçta yapılacak, isim listesi açıklandı mı?
- Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef ödül oyununu kim kazandı?
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı ağızları açık bıraktı! Seyran, Ferit'e sarılıyor! Endişe tavan yaptı...
- Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte il il sorgulama...
- POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak? POMEM 2022 sınav ücreti son gün tarihi ne zaman?
- Bir Zamanlar Çukurova’nın Sevda’sı Nazan Kesal’ın eşini gören şaştı kaldı! Meğer usta oyuncu…
- SSK, Bağkur, 4A, 4C'linin yüzünü gülecek! 8.000 TL HESAPLARA YATIYOR! Bankalardan emekliye yeni yıl piyangosu! Birkaç gün içinde...