Rusya’da Türkiye’ye kritik ziyaret! İstanbul’daki toplantının gündeminde Suriye var | Abdullah Ağar A Haber’de yorumladı

Abdullah Ağar'ın öne çıkan değerlendirmeleri:

"Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu o kudretli hava akınları terör örgütü PKK/YPG üzerinde büyük bir etki ortaya koydu. Özellikle terör örgütünün Esad rejimine ve Türkiye'ye kullanmaya çalıştığı altyapı büyük şekilde tahrip oldu. ABD'nin himayesindeki bir görüntüyle birlikte bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi Türkiye'nin her etkisinde olduğu gibi bir takım değişiklikler kendisini gösterdi. Teröristler 'Suriye rejiminin askeri parçayız' gibi söylemlere yöneldi.

Türkiye ile Esad rejimi arasında bir ortak etki olabilir mi? Bu etki demografik yapının düzelmesi yol olur mu? Biz bunun arayışı içindeyiz. Biz Türkiye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözümüz olmamakla birlikte bir terör örgütünün Suriye'de bir siyasi inisiyatif geliştirmesine kabul edecek değiliz. Bu dönemde bunun görüşüldüğü yerler; Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap. Burası üzerinden ortak bir çözüm gösterebilir mi? Herkesin merak ettiği soru da bu zaten.