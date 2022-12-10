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Avro Akdeniz Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı! "Rusya'ya alternatif" konusunda anlaşma sağlandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Avro Akdeniz Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayımlandı! Rusya’ya alternatif konusunda anlaşma sağlandı

Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği ülkesinin katıldığı Avro Akdeniz Zirvesi (EU-MED9) sonuç bildirisinde Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji krizi ve ekonomik sorunlara karşı ortak politikalar üretilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca 9 ülke, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji şantajına bel bağlamamak için doğal gazda tavan fiyat belirlenmesi ve Rusya'nın fosil yakıtlarına alternatifleri teşvik etme" konusunda anlaşma sağladı.

İspanya'nın Alicante kentinde düzenlenen, İspanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Malta, Hırvatistan, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Slovenya'nın devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı (İtalya adına Dışişleri Bakanı Antonio Tajani katıldı) EU-MED9 sonrasında ortak bir bildiri yayımlandı.

"RUSYA'YA ALTERNATİF" KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

"Alicante Deklarasyonu" adıyla yayımlanan sonuç bildirisinde 9 ülke, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in enerji şantajına bel bağlamamak için doğal gazda tavan fiyat belirlenmesi ve Rusya'nın fosil yakıtlarına alternatifleri teşvik etme" konusunda anlaştı.

"UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında AB'nin birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan sonuç bildirisinde, "İnsani yardım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın genel, ekonomik, askeri, sosyal ve mali dayanıklılığına güçlü destek sağlamaya devam etmekte kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.

Bildiride ayrıca, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tezlerini savunan bir paragrafa da yer verilerek, Haziran 2022 ve önceki Avrupa Konseyi kararlarına atıfta bulunuldu.

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