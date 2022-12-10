Avro Akdeniz Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı! "Rusya'ya alternatif" konusunda anlaşma sağlandı

"UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali karşısında AB'nin birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan sonuç bildirisinde, "İnsani yardım da dahil olmak üzere Ukrayna'nın genel, ekonomik, askeri, sosyal ve mali dayanıklılığına güçlü destek sağlamaya devam etmekte kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.

Bildiride ayrıca, Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin tezlerini savunan bir paragrafa da yer verilerek, Haziran 2022 ve önceki Avrupa Konseyi kararlarına atıfta bulunuldu.