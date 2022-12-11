Kabine toplanıyor! Masada EYT, asgari ücret, enflasyon ve kara harekatı var | Tüm Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasında

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI OLACAK MI?

Ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarında son durum da mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyini hedef alması beklenen kara harekatı, harekatın hazırlıkları da toplantıda görüşülecek. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.