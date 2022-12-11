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Kabine toplanıyor! Masada EYT, asgari ücret, enflasyon ve kara harekatı var | Tüm Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasında

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Kabine toplanıyor! Masada EYT, asgari ücret, enflasyon ve kara harekatı var | Tüm Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasında

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye’de toplanacak. EYT, asgari ücret, başörtüsü düzenlemesi ve terör operasyonları kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Ekonomi gündeminde yer alan oldukça önemli gelişmeler sonrasında Kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak?, Başörtüsü düzenlemesinde son durum ne? Kara harekatı olacak mı?

Kabinesi toplantısı pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak.



Külliye'deki toplantıda emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, enflasyon, fahiş fiyat denetimleri ve kara harekatının gündemde olması bekleniyor.

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

Gündemde EYT düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin meclis takvimi ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar toplantıda ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler toplantıda görüşülecek.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Öte yandan Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takvimi gündemde olacak.

SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI OLACAK MI?

Ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarında son durum da mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyini hedef alması beklenen kara harekatı, harekatın hazırlıkları da toplantıda görüşülecek. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

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