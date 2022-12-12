12 Aralık 2022, Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi EKONOMİ gündemiyle toplandı! EYT'de YAŞ SINIRI olacak mı? ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik ekonomi başlıklarıyla toplandı. Çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, EYT, memur ve emekliye yönelik çalışmalardaki son durum ele alınacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.