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CHP'li Tuncay Özkan'dan tepki çeken hareket: Bakan Soylu konuşurken TBMM'deki çekmeceleri gürültü yapmak için kullandı

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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CHP’li Tuncay Özkan’dan tepki çeken hareket: Bakan Soylu konuşurken TBMM’deki çekmeceleri gürültü yapmak için kullandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'deki bütçe sunumunda söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sesini bastırmak için TBMM'deki çekmecelere zarar verdi. Çekmeceleri yuvasından çıkararak sert şekilde vuran Özkan'ın hareketi tepkilere neden oldu. O anlar, diğer vekillerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride kalan gün Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Türkiye'ye 'uyuşturucu' iftirası atan CHP sıralarına dönerek, sert şekilde tepki gösteren Bakan Soylu, "HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler Amerika'nın. Yenileceksiniz" diye konuştu.

Soylu konuşmasının devamında, kendisini çeşitli ithamlara konu eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak, "Bizim alnımızda ne ayıp var ne de koltuğumuzun altında haç var haç. Biz bu halkı sevdik. Biz bu ülkeyi sevdik. İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz budur. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere" ifadelerini kullandı.

SOYLU KONUŞTUKÇA CHP'LİLER RAHATSIZ OLDU

Bu sözlerden rahatsız olan CHP'liler, Bakan'ın sesini bastırmak için tepki çeken yöntemlere başvurdu.

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN ÇEKMECELİ PROTESTO

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Bakan Soylu konuşurken çekmecelere vurarak zarar verdi. Özkan'ın çekmeceye vurduğu anlar başka bir vekilin kamerasına yansıdı.

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