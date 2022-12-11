CHP’li Tuncay Özkan’dan tepki çeken hareket: Bakan Soylu konuşurken TBMM’deki çekmeceleri gürültü yapmak için kullandı

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride kalan gün Meclis Genel Kurulu'nda konuştu.

Türkiye'ye 'uyuşturucu' iftirası atan CHP sıralarına dönerek, sert şekilde tepki gösteren Bakan Soylu, "HDP ile PKK ile tarihin en kirli iş birliği içerisindesiniz. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler Amerika'nın. Yenileceksiniz" diye konuştu.

Soylu konuşmasının devamında, kendisini çeşitli ithamlara konu eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alarak, "Bizim alnımızda ne ayıp var ne de koltuğumuzun altında haç var haç. Biz bu halkı sevdik. Biz bu ülkeyi sevdik. İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz budur. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere" ifadelerini kullandı.