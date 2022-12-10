10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert sözler: Peruklarınızı takın asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert sözler: Peruklarınızı takın asıl PKK'nın çocukları sizsiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu’dan HDP’li Meral Danış Beştaş’a sert sözler: Peruklarınızı takın asıl PKK’nın çocukları sizsiniz

TBMM Genel Kurul kapsamında yapılan görüşmede tansiyon yine yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a "Peruklarınızı takın, asıl PKK’nın çocukları sizsiniz." diyerek tepki gösterdi.

Genel Kurul'da bakanlıkların görüşmeleri sürüyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış'ın sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." diyerek tepki gösterdi.

BAKAN SOYLU'DAN HDP'Lİ SEMRA GÜZEL GÖNDERMELİ YANIT: PERUKLARINIZI TAKIN ASIL PKK'NIN ÇOCUKLARI SİZSİNİZ
MHP grubundan konuşma yapıldığı sırada sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Yolsuzluk hırsızlık ve taciz sizin işiniz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP'li Semra Güzel'in "perukla" yakalandığına gönderme yaparak, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." dedi.

Öte yandan görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi. Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum." dedi.

Dervişoğlu'na akşam söyleyeceklerini dinlemesini tavsiye eden Soylu, "Aynı zamanda söyleyeceklerimi teker teker not almanızı ve kendi içinizde bir muhasebe yapmanızı da ben size tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA