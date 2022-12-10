Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert sözler: Peruklarınızı takın asıl PKK'nın çocukları sizsiniz
TBMM Genel Kurul kapsamında yapılan görüşmede tansiyon yine yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a "Peruklarınızı takın, asıl PKK’nın çocukları sizsiniz." diyerek tepki gösterdi.
Genel Kurul'da bakanlıkların görüşmeleri sürüyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış'ın sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." diyerek tepki gösterdi.
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MHP grubundan konuşma yapıldığı sırada sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Yolsuzluk hırsızlık ve taciz sizin işiniz." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan tutuklu HDP'li Semra Güzel'in "perukla" yakalandığına gönderme yaparak, "Peruklarınızı takın, asıl PKK'nın çocukları sizsiniz." dedi.
Öte yandan görüşmelerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmalar üzerine söz alarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'nu dinlediğini ve tavsiyelerini aldığını söyledi. Soylu, "Konuşma metnini hem devlete hem bizlere tamamen iftiraya, hakarete ve maalesef Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayıcı bir anlayışa döndürüp, Türkiye'nin şanlı terörle mücadelesine bir cümle bile ayırmamasını esefle değerlendiriyorum." dedi.
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