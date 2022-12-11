Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...