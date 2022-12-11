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Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Antalya’da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya’da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...

Antalya'da yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...

Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara bölgesi, Ege ve Batı Karadeniz'de hafta sonu lodos bekleniyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil edildi mi? Antalya Valilik açıklaması...

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller...

Turuncu kodla uyarılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Tekirdağ, Çanakkale,Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Muğla.

Sarı kodla uyarılan iller: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Afyonkarahisar, Bilecik,Kütahya, Manisa,Uşak,Bolu, Denizli,Isparta,Burdur,Antalya.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI UYARI NEDİR?

Hava Durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların tatil olacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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