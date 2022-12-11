Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Dede Korkut karakterleri nelerdir, isimleri ne? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru

Okulunun kayak takımında da yer alan genç isim, basketbol ve tenis sporlarıyla da haşır neşir olmaktadır. Instagram hesabı: batualiici

Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.