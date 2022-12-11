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Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Dede Korkut karakterleri nelerdir, isimleri ne? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Hangisi Dede Korkut Hikayeleri’ndeki karakterlerden biri değildir? Dede Korkut karakterleri nelerdir, isimleri ne? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soru heyecanı yaşanıyor. Genç yarışmacı Batu Alıcı'nın büyük ödüle uzanan soruya vereceği yanıt merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen, Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?

SORU: Hangisi "Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru

A) Bala Hatun

B) Banu Çiçek

C) Bamsı Beyrek

D) Bayındır Han

CEVAP: A

BATU ALICI KİMDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.

Okulunun kayak takımında da yer alan genç isim, basketbol ve tenis sporlarıyla da haşır neşir olmaktadır. Instagram hesabı: batualiici

Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.

1 MİLYONU KAZANIRSA

'1 milyon lirayı kazanırsan ne yapacaksın?' sorusuna 20 yaşındaki genç isim, "O parayı eğitim hayatım için kullanacağım. Ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkarım. Aklımda bir yer yok ama belki Kıbrıs olabilir" yanıtını verdi.

DEDE KORKUT KAHRAMANLARI

15. yüzyılda kaleme alınan ve anonim olan Dede Korkut hikayeleri 12 bölümden oluşur. Bu eserde 7 farklı karakter karşımıza çıkar. Bu karakterler, Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er'dir. Dede korkut karakterleri farklı bölümlerde ayrı ayrı ya da birlikte ele alınmıştır. Her karakterin yaşanılan olaylar doğrultusuna farklı anlatımları mevcuttur.

DEDE KORKUT HİKâYELERİN BAŞ KAHRAMANI KİMDİR?

Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türklerinin boyları arasındaki mücadeleleri anlatır. Oğuz Türkleri 24 boydan oluşsa da 12 boyun hikayesi ele alınmıştır. Bölümlerin her birinde Oğuz Türklerinin kahramanlıklarının yanı sıra aşk, yiğitlik, doğa, gelenek ve görenekler de işlenmiştir. Dede Korkut hikayelerinde Bamsı Beyrek, Banu Çiçek, Başat, Bayındır Han, Burla Hatun, Deli Dumrul ve Uruz Er bulunur. Dede Korkut hikayelerinin baş kahramanı ise Boğaç Han'dır. Boğaç Han, Dirse Han Oglı Boyı'nın beyidir. Boğaç Han eserde, akıl, ruh ve fiziksel gücü simgeler.

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