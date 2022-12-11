Başkan Erdoğan'dan Samsun’daki 'Gençlerle Buluşma Programı'nda kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gerçekleştirdiği programların ardından gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programa katılan gençlerin sorularını yanıtladı. Başörtüsü konusunda “Sayın Kılıçdaroğlu, bize bir yerde bir pas attı. Bizim de bu pası değerlendirmemiz lazım.” diyen Başkan Erdoğan, “Çünkü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir istismardı, geçmişte bunu yaptılar, defaatle yaptılar.” ifadelerine yer verdi. Konunun çözümü konusunda ise Başkan Erdoğan, "Gerekirse, ihtiyaç olursa bu işi referanduma da götürebiliriz" dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, "Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi (doğal gaz) çıkarıyoruz. Raman'da da süreç ardı ardına geliyor. Bunlar bizi yurt dışına muhtaç olmaktan kurtaracak" şeklinde konuştu. Ayrıca Türkiye'nin enerji filosuna örnek veren Başkan Erdoğan, Berat Albayrak dönemine dikkat çekti ve "Bir sondaj gemisi daha aldık. Yakın zamanda filomuza katılacak" açıklamasını yaptı.

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