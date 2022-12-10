Son dakika: MSB duyurdu! PKK’ya ’üst düzey’ darbe: Sözde lider kadrodaki Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 9 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birisinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB https://t.co/vMvWd8QqRo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022

MİT BU YIL DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMADI

Milli İstihbarat Teşkilatı, bu yıl gerçekleştirdiği hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonlar ile adeta nefes kesti. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi. Ayrıca MİT, Türkiye'ye sınırı olan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirirken başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ terör örgütü mensuplarını da bir bir yakaladı.



