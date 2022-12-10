Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya 'üst düzey' darbe: Sözde lider kadrodaki Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı 9 Aralık'ta yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı. Öte yandan MİT, gerçekleştirdiği sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla bu yıl da terör örgütlerine nefes aldırmadı. Yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...
Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 9 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birisinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB https://t.co/vMvWd8QqRo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022
MİT BU YIL DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMADI
Milli İstihbarat Teşkilatı, bu yıl gerçekleştirdiği hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonlar ile adeta nefes kesti. Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getirdi. Ayrıca MİT, Türkiye'ye sınırı olan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK/YPG/HPG terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getirirken başta Amerika ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ terör örgütü mensuplarını da bir bir yakaladı.
HABLEMİTOĞLU SUİKASTİNİN KATİL ZANLISI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Bu yılın ilk ve en önemli operasyonlarından birisi; FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesi olmuştu. FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır, MİT tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Türkiye'ye getirilmişti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA NOKTA OPERASYONLAR
Bu yıl MİT tarafından düzenlenen operasyonların bir diğer kanadı da PKK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirildi. Ocak ve şubat aylarında Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen nokta operasyon ile PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu olan Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf'un içerisinde bulunduğu araç vurulmuş ve etkisiz hale getirilmişti. Öte yandan MİT birkaç hafta sonra düzenlediği operasyon ile Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan'ı da etkisiz hale getirmişti.
Eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in hedef listesinde olan ve PKK/YPG'de sözde sorumlu kadrosunda yer alan 'Rojvan Van' kod adlı Mehmet Aydın da nisan ayında gerçekleştirilen operasyonla Suriye Derbesiye'de etkisiz hale getirdi.
EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN DEAŞ'LI TERÖRİSTLER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
MİT tarafından darbe vurulan bir diğer terör örgütü de DAEŞ oldu. Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, nisan ayında MİT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER TEK TEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, temmuz ve ekim ayları arasında başlıca; terör örgütü PKK-HPG'nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan, Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman, terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Rezan Amed" kod adlı Ümit Tarhan, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde tugay sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Darav Gevda" kod adlı Bedirhan Abi, terör örgütü PKK'nın suikastçısı "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı, Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terör örgütü PKK/KCK mensubu "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım ve terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş'ı Irak ve Suriye'de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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