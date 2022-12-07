Necip Habletmitoğlu suikastı iddianamesinde yeni gelişme! HTS kayıtları Enver Altaylı’nın yalanlarını ortaya çıkardı

"ÇİRKİN BİR İDDİA"

Adının cinayet soruşturmasına karıştığından haberdar olduğu sırada yurtdışından Türkiye'ye geldiğini öne süren Altaylı, hakkındaki iddialar için şunları söylüyor: "Bir cinayete bulaşmış kimse kendi hür iradesiyle yurtdışından gelip ifade verir mi? Halil Şıvgın yalan söylüyor. Olay ile ilgili ne dahilim ne de bir bilgim vardır. Adımın bu dosyaya karıştırılmış olması, bana atılmış çok büyük ve çirkin bir iftiradır."