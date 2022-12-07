Necip Habletmitoğlu suikastı iddianamesinde yeni gelişme! HTS kayıtları Enver Altaylı'nın yalanlarını ortaya çıkardı
Necip Hablemitoğlu'nun uğradığı suikastla ilgili hazırlanan iddianamede, organizasyonun tepesindeki isim olan Enver Altaylı'nın hakkındaki suçlamalarla ilgili verdiği savunma da yer alıyor. Altaylı, elde edilen HTS kayıtları ve delillere rağmen hakkındaki iddiaları yalanlayarak "Bana atılmış çok büyük ve çirkin bir iftiradır." dedi.
Altaylı ifadesinde uzun yıllar MİT'e hizmet ettiğini, 1974 yılında istifa etmesine karşın zaman zaman çeşitli operasyonlarda görev aldığını, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'le çalıştığını, Özbek Devlet Başkanı Kerimov'un dostu olduğunu, merhum Celal Bayar'ı şahsen tanıyıp yabancı heyetlerile arasında danışmanlık yaptığını belirtiyor. Altaylı ayrıca, "Merhum İsmet İnönü'yü tanımışım, görüşmelerim olmuş, rahmetli Alpaslan Türkeş'in en yakınlarından birisi olmuşum" diyor.
Altaylı, ifadesinde Halil Şıvgın'ın bürosunda Necip Hablemitoğlu ve Ramazan Toprak ile karşılaşmadığını, Hablemitoğlu ile hiç görüşmediğini öne sürerek şöyle devam ediyor:
"Mustafa Özcan'ı 1990'lı yıllarda tanıdım. O dönem başbakanımız olan Süleyman Demirel beni arayarak Orta Asya'dan gelen Türk Cumhuriyetleri'ndeki öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi ile ilgili yardımımı istedi. Bana 'Seni Diyanet kadrosundan birisi arayacak, bu öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesi hususunda sana yardımcı olacak' dedi. Sonrasında beni Mustafa Özcan aradı. Biz bu çalışmayı Mustafa Özcan ile yaptık."
"ÇİRKİN BİR İDDİA"
Adının cinayet soruşturmasına karıştığından haberdar olduğu sırada yurtdışından Türkiye'ye geldiğini öne süren Altaylı, hakkındaki iddialar için şunları söylüyor: "Bir cinayete bulaşmış kimse kendi hür iradesiyle yurtdışından gelip ifade verir mi? Halil Şıvgın yalan söylüyor. Olay ile ilgili ne dahilim ne de bir bilgim vardır. Adımın bu dosyaya karıştırılmış olması, bana atılmış çok büyük ve çirkin bir iftiradır."
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Savcılık makamı ise HTS kayıtları, yapılan tespitler, ele geçen belgeler neticesinde Enver Altaylı'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığı, Altaylı'nın FETÖ'nün olay tarihinde sözde Türkiye imamı olan Mustafa Özcan ile birlikte, Hablemitoğlu'nu FETÖ/PDY ile olan çalışmalarından vazgeçirmeye çalıştığını, bunda başarılı olamayınca da şüpheli Aydın Köstem üzerinden Mustafa Levent Göktaş'a ulaşarak, Levent Göktaş tarafından kurulan suç örgütünce Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinde rol oynadığını iddia ederek, "Şüpheli Enver Altaylı işlenen adam öldürme suçunda Mustafa Levent Göktaş'ı şüpheli Aydın Köstem ile birlikte azmettiren olarak sorumludur" iddialarını sıralıyor.
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