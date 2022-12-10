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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularıyla ilgili iddialara yalanlama: Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden pasaport randevularıyla ilgili iddialara yalanlama: Hiçbir vatandaş mağdur edilmiyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini bildirdi.

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