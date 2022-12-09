TBMM Ehliyet affı son dakika! Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaklaşık 1 milyon sürücünün ehliyetine konulmuş durumda. MHP ve CHP milletvekilleri ehliyet affını gündeme getirmişti. Peki, Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? Ehliyet affı ne zaman çıkacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün ehliyet affı çıkarılmasını önerdi. TBMM Genel Kurulu'nda 2023 yılı bütçe maratonu başladı. Peki, Ehliyet affı çıkacak mı, geldi mi 2022? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
MHP'DEN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI
MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ehliyet affı konusunda yaptığı açıklamada, "Bir defaya mahsus olarak ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş olan, özellikle şoförlerimiz için bir ehliyet affını yılbaşından önce çıkarmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
2022'DE EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmesi 9 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Bu tarihte ehliyet affının da görüşülmesi bekleniyor.
2023 BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta başlayan ve kesintisiz 12 gün sürecek 2023 yılı bütçe maratonunda bu hafta Meclis ve 15 bakanlığın bütçesi görüşülecek.
Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.
Genel Kurulun, 2023 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:
6 Aralık Salı: TBMM, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
7 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı.
8 Aralık Perşembe: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.
9 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.
10 Aralık Cumartesi: Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
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