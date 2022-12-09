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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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