Kılıçdaroğlu ile boy boy fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Aile boyu zehir taciriymişler!

KARDEŞİ MEHMET SEDİK GÜNER:

SUÇU: TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti

SUÇU: TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

OĞLU ABDÜLHAKİM GÜLER:

SUÇU : TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

OĞLU SERDAR GÜNER:

SUÇU :TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak,

SUÇU:TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Yapmak ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak,Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

OĞLU SERHAT GÜNER:

SUÇU : TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Yapmak ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak.