Kılıçdaroğlu ile boy boy fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Aile boyu zehir taciriymişler!
Türkiye'ye 'uyuşturucu' iftirası atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uyuşturucu taciri Hamza Güner'le boy boy fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güner'in amcası, 3 kardeşi ve 3 oğlunun da uyuşturucu ticareti yapma suçundan kayıtları olduğu belirlendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen kara parayla akladığını, iktidarın 'kara parayla meti sokaklara davet ettiğini' yalanlarını ortaya atmıştı.
Kılıçdaroğlu ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarını dün yayınladığı videoda da sıralayarak "O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.
"EKREM VE MANSUR ELLERİNİ OVUŞTURACAK"
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
Soylu'nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıkmış, CHP liderinin hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, işyerinden hırsızlık, suç örgütü kurma suçu bulunan Hamza Güner olduğu belirlenmişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN KABUL ETTİĞİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNE GİRDİ
Hamza Güner'in suç dosyası oldukça kabarık olduğu görüldü. Güner'in Batman ilinde görülen davalarda yok yok. Güner; "Yaralama, ruhsatsız silah taşıma, mala zarar verme, kamu malına zarar verme, suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçlarından yargılandığı ortaya çıktı.
Güner'in en dikkat çeken dosyası ise; Kılıçdaroğlu'nu zora sokacağı görülüyor. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlam suçundan Güner'i cezaevine gönderdiği tespit edildi.
CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI
Güner, tutuklu bulunduğu süre Batman M Tipi Cezaevinde 2020 yılında infaz yasasına karşı başlatılan isyana karıştığı ve bu nedenle kasten yangın çıkarma, kamu malına zarar verme suçlarından dava edildiği belirlendi.
AİLE BOYU UYUŞTURUCU TİCARETİ
Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Hamza Güner'in ailesinin de uyuşturucu ticareti yapma suçundan kayıtları olduğu öğrenildi.
Hamza Güler'in amcası Ensar Güner, kardeşleri Mehmet Sedik Güner, Resul Güner, Şerif Güner ile oğulları Abdulhakim Güner, Serdar Güner ve Serhat Güner'in uyuşturucu satmak suçundan suç kayıtları ortaya çıktı.
AMCASI ESHAT GÜNER:
SUÇU : TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
SUÇU : TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti
SUÇU : TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
KARDEŞİ ŞERİF GÜNER:
SUÇU: TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
KARDEŞİ RESUL GÜNER:
SUÇU : TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti
SUÇU :TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak,
SUÇU : TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak ve 2313 SKM Uyuşturucu Md. Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet
KARDEŞİ MEHMET SEDİK GÜNER:
SUÇU: TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti
SUÇU: TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
OĞLU ABDÜLHAKİM GÜLER:
SUÇU : TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
OĞLU SERDAR GÜNER:
SUÇU :TCK-191- Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak,
SUÇU:TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Yapmak ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak,Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
OĞLU SERHAT GÜNER:
SUÇU : TCK-188-Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Yapmak ve TCK-191-Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak.
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