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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: 9 Aralık Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce nerede deprem mi oldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: 9 Aralık Muğla’da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce nerede deprem mi oldu?

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamasına göre; Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 9 Aralık'ta Muğla'nın Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.44'te yaşanan depremin detayları merak ediliyor. Peki 9  Aralık Muğla Datça'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? İşte, deprem hakkında merak edilenler...

Muğla'da deprem mi oldu sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. 9 Aralık'ta Muğla'nın Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.44'te yaşanan depremin detayları merak ediliyor. Peki 9 Aralık Muğla Datça'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? İşte, deprem hakkında merak edilenler...

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre; saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi..Sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremlere ilişkin arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile yaşanan son depremler...

9 ARALIK 2022 MUĞLA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Büyüklük:4.1 (Mw) Yer:Ege Denizi - [97.97 km] Datça (Muğla) Tarih:2022-12-09.

Saat:21:44:14 TSİ Enlem:36.01 N Boylam:26.758 E Derinlik:14.36 km.

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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