MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: 9 Aralık Muğla’da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce nerede deprem mi oldu?

Muğla'da deprem mi oldu sorusunun cevabı sorgulanmaya başladı. 9 Aralık'ta Muğla'nın Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.44'te yaşanan depremin detayları merak ediliyor. Peki 9 Aralık Muğla Datça'da deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde? İşte, deprem hakkında merak edilenler...

AFAD'dan yapılan açıklamasına göre; saat 21.44'te Muğla'nın Datça ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi..Sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremlere ilişkin arama motorlarında sorgulamalar yapıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile yaşanan son depremler...