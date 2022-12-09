Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den "Tarımda sorun var' diyenlere hodri meydan: Oyuncak elinizden alındı

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe sunumu'nda hitap eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Üretimimizi, yıl sonu itibarıyla sekiz buçuk katına çıkararak 515 bin tona yükseltiyoruz. Buğday üretiminde verim kaybına ve fiyat dalgalanmalarına bağlı olarak, çiftçinin gelir kaybı riskini, teminat altına alıyoruz. Önümüzdeki yıl, IPARD programına başlıyoruz. Bugüne dek, 42 ilde uygulanan programı, 81 ilimize yaygınlaştırıyoruz." açıklamasını yaptı.