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CHP'de akraba siyaseti! Sedredil Coşkuner'in listesi partiyi karıştırdı: 2 çocuğu ile birlikte 25 kişiyi işe sokmuş

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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CHP’de akraba siyaseti! Sedredil Coşkuner’in listesi partiyi karıştırdı: 2 çocuğu ile birlikte 25 kişiyi işe sokmuş

İzmir CHP'nin Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olan Sedredil Coşkuner partideki siyaset amacını şaşırdı. Sedredil Coşkuner'in iki çocuğu ile birlikte 25 yakınını bazı partili belediyelerde işe yerleştirdiği ortaya çıktı. Coşkuner'in oğlu Berkay'a CHP rozetini, geçtiğimiz şubat ayında Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

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