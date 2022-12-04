Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü gündem olmuştu: CHP Kadın Kolları sebebini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında Amerikalı danışman Jeremy Rifkin'in konuşması sırasında uyuyakalmıştı. CHP yandaşları tarafından da eleştirilerin hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerine ilişkin CHP Kadın Kolları'ndan açıklama yapıldı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlandığı ve koronavirüse yakalandığı belirtildi.
CHP, dün "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda vizyon toplantısı yaptı. Büyük fiyaskolara sahne olan toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Amerikalı Jeremy Rifkin programa video bağlantı yöntemiyle katıldı.
İngilizce olarak yapılan açıklamaları çeviri yapılmadığı için salonun büyük çoğu anlamazken, salondan uğultular yükseldi. Uzun süren konuşma sırasında partililerin telefonla oynadığı görüldü.
SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
Amerikalı danışmanın yaptığı, kimse tarafından anlaşılmayan konuşma bir hayli uzayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı.
YANDAŞLAR ELEŞTİRİ KONUSU YAPTI
CHP yandaşı Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı görüntüyü paylaşarak, "Heyecan verici bir toplantı oldu…" eleştirisinde bulunmuştu.
GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU: SEBEBİ AÇIKLADI
CHP yandaşları tarafından da eleştirilerin hedefi haline gelen Kılıçdaroğlu'nun o görüntülerine ilişkin CHP Kadın Kolları'ndan açıklama yapıldı.
Selvi Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlandığı ve koronavirüse yakalandığı belirtildi.
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