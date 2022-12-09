AK Partili Çelebi'den HDP sıralarına salvolar: Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın" ifadelerini kullanınca Çelebi'den yanıt gecikmedi. Çelebi, "Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma, 'Terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım' diyen adam geliyor. Bizim Atatürk’e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok." ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2023 yılı Bütçe Görüşmeleri sürüyor. Günlerdir çeşitli gerilimlere sahne olan TBMM'de bu kez de HDP'li vekiller ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.
DEMİRTAŞ'A YÖNELİK SÖZLER HDP'Yİ KIZDIRDI
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.
HDP SIRALARINDAN PROVOKASYON: "ADINI AĞZINIZA ALIRKEN TEMİZ SUYLA ÇALKALAYIN"
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın." ifadelerini kullandı.
ÇELEBİ'DEN HDP'YE SALVOLAR: "BİZİM BEBEK KATİLİNE SAYIN DİYENLERLE İŞİMİZ YOK"
HDP'li Oluç'un sözlerine Çelebi'den yanıt gecikmedi.
Kürsüye çıkan Çelebi, "Kullandığım cümle şu; 'Başkan Apo'nun heykelini dikecek' adamdan uzak olmak. Tarafımız bu. Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım diyen adam geliyor. Bizim Atatürk'e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok. Işığımız Öcalan diyenlerle işimiz yok." ifadelerini kullandı.
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