AK Partili Çelebi’den HDP sıralarına salvolar: Bizim bebek katiline sayın diyenlerle işimiz yok

HDP SIRALARINDAN PROVOKASYON: "ADINI AĞZINIZA ALIRKEN TEMİZ SUYLA ÇALKALAYIN"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret sözü, size aynen iade ediyoruz. Misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Demirtaş'ın adını anmadan gidip ağzını çalkalamalıdır. Temiz suyla anlaşıldı mı? Siz kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Demirtaş'ı milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın." ifadelerini kullandı.