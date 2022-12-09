Bakan Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Bütçe sunumunda konuştu. TBMM'ye Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.
İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.
24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir."
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