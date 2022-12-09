09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü

Bakan Akar duyurdu: 2015'ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Bakan Akar duyurdu: 2015’ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Yılı Bütçe sunumunda konuştu. TBMM'ye Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren Bakan Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, kimyasal silah ve mühimmat geliştirmemekte, üretmemekte, stoklamamakta, kullanmamaktadır. Envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış olan hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.

İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Bu yalandır, bu alçaklıktır.

24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37 bin, bu yılın başından itibaren ise 4 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sadece 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 250 bin kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 7 bin 600 düzensiz göçmen ile 800 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir."

Ayrıntılar geliyor...

2015’ten bu yana 37 bin terörist öldürüldü 2015'TEN BU YANA 37 BİN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakan Akar’dan o iddiaya yalanlama

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA